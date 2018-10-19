Фондовые индексы Китая 19 октября выросли максимальными темпами за 2 месяца

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу продемонстрировали разнонаправленные изменения, при этом фондовые индексы материкового Китая выросли самыми быстрыми темпами за два месяца, восстанавливаясь с самых низких отметок за четыре года.

Слабые результаты ряда компаний региона сдерживают доверие инвесторов к рынку.

Падение сводного индекса региона MSCI Asia Pacific за последние три недели является максимальным с января 2016 года.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 3%, Shenzhen Composite - на 2,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.

Кроме того, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил, что Пекин позволит страховщикам вводить новые продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью из-за залога акций зарегистрированных на биржах компаний.

Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.

Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,7%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, усилили подъем с 0,9% в годовом выражении в августе до 1% в сентябре - максимума с февраля. Динамика соответствовала ожиданиям рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1% по итогам торгов в пятницу.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,4%. Индийский Sensex упал на 1,3%.

Акции нефтегазовых компаний преимущественно подорожали, несмотря на падение цен более чем на 4% за предыдущие две сессии. Японская Inpex прибавила 0,1%, австралийские Santos и Oil Search - более 1%, китайская PetroChina - 1,8%.

Цена бумаг японской SoftBank упала на 1,2%. Также в Токио подешевели акции представителей машиностроительного сектора, в том числе Komatsu - на 3,1%.

