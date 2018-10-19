Биржи США закрылись 18 октября снижением на 1,3-2% на ожидании повышения ставки ФРС в этом году

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились - инвесторы отыгрывают публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,27%, до 25379,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,06%, до 7485,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,44%, до 2768,78 пункта.

Согласно протоколу, участники последнего, сентябрьского заседания ФРС заключили, что учитывая сильные экономические показатели США целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Среди прочего они отметили улучшение условий на рынке труда страны, быстрый рост ВВП и закрепление инфляции у целевого показателя в 2%.

В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, снизилось на 5 тысяч и составило 210 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения до 211 тысяч.

Инвесторы обратили внимание на падение индексов Китая почти на 3% после заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что экономика страны сталкивается с усиливающимся давлением из-за торгового конфликта с США.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,94%, обновив трехлетний минимум.