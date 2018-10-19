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Индекс ПФТС 18 октября вырос шестые торги подряд
20:06 18.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,33% - до 560,39 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 831,16 пункта, в том числе акциями - 0,72 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали акции "Центрэнерго" (+1,53%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,5%), Райффайзен Банка Аваль (+0,9%) и "Укрнафты" (+0,43%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-10,53%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,96% - до 1721,56 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,22% - до 446,02 пункта при объеме торгов 3,9 млн злотых (29,25 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Кернела" (+1,64%), агрохолдинга ИМК (+0,79%) и "Астарты" (-1,64%).
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