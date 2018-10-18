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Индексы АТР торгуются 18 октября в минусе вслед за биржами США и на внутренней статистике
08:39 18.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в "красной зоне", негативная динамика американских рынков сдерживает торги, инвесторы также отыгрывают слабую статистику по Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% - до 2516,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 1248,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 25420,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2150,78 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 5942 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,77%, до 22666,33 пункта.
Негативная динамика индексов США стала одной из причин снижения на азиатских рынках. Американские инвесторы отреагировали на данные протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), прошедшего 25-26 сентября. Согласно документу, регулятор считает, что, учитывая сильные экономические показатели США, целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Участники встречи также выразили опасения по поводу развивающихся экономик.
Кроме того, участники торгов в четверг обратили внимание на статистику по Японии. Согласно данным министерства финансов страны, экспорт Японии в сентябре неожиданно снизился на 1,2% в годовом выражении против роста в августе на 6,6%. Аналитики ожидали роста на 1,9%. Снижение индикатора стало первым за почти два года. Импорт вырос на 7% со значения предыдущего месяца в 15,3%, ожидался рост в 13,7%.
Участники торгов также не оставили без внимания данные доклада минфина США. Согласно документу, США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом. При этом Китай наряду с другими странами остался в списке стран, за чьей валютной политикой США будут наблюдать особенно внимательно.
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