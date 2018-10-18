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Биржи США закрылись в минусе после публикации протоколов ФРС
07:55 18.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы в среду снизились после публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,36%, до 25706,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 7642,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 2809,21 пункта.
Согласно протоколу заседания комитета по открытым рынкам ФРС 25-26 сентября, его члены посчитали целесообразным дальнейшее повышение процентной ставки, учитывая сильные экономические показатели США. Многие участники заседания отметили, что дальнейшее изменение ставки будет в большей степени обусловлено "оценкой поступающей информации и ее влиянием на прогноз экономического роста".
По сообщению американского министерства торговли, количество новых домов в США в сентябре уменьшилось на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,201 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 1,22 миллиона. Число разрешений на строительство в отчетном месяце также уменьшилось - до 1,241 миллиона. Ожидалось, что индикатор составит 1,278 миллиона.
Инвесторы также следят за отчетностью компаний США. Так, чистая прибыль IBM в третьем квартале сократилась на 1,2% - до 2,694 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,94 доллара против 2,92 доллара годом ранее.
"Вчера у нас был большой день, и сегодняшнее открытие продемонстрировало, что волатильность никуда не делась", - констатировал один из основателей Cornerstone Wealth Group Джефф Карбон (Jeff Carbone), чьи слова приводит агентство MarketWatch. В среду индексы подскочили на 2-2,9% после резкого снижения на прошлой неделе.
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