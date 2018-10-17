СБУ усмотрела возможность сговора 13 юрлиц для «отмывания» более 86 млн грн через операции с ОВГЗ

Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Согласно тексту решения Шевченковского райсуда Киева, зарегистрированного 12 октября 2018 года, следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением, что должностные лица АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк " в сговоре с должностными лицами ПАО Фондовая биржа ПФТС, ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношение указанных лиц, а также ПАО "ЗНКИФ "Альпари Плюс" (Киев).

Как сообщалось, сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж, и 11 октября провели следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их должностных лиц.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 гг. должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.