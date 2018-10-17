Биржи АТР растут 17 октября на фоне сильной динамики рынков США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду выросли до 1,5% на фоне скачка американских индексов, при этом индексы Китая демонстрируют более сдержанный рост на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 2548,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,3%, до 1252,57 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2169,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,19%, до 5939,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,32%, до 22847,82 пункта. Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.

Индексы США во вторник выросли на 2,2-2,9% на фоне сильных финансовых показателей американских компаний. Так, по итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до 2,453 миллиарда долларов, или 6,28 доллара на акцию против 5,02 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в 5,4 доллара на акцию.

За аналогичный период выросла и чистая прибыль Morgan Stanley - на 18,6% в годовом выражении, до 2,112 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,17 доллара против 0,93 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,02 доллара за акцию.

Сильная статистика по США также поддержала рост фондовых рынков страны. По данным ФРС, объем промышленного производства в стране в сентябре в месячном выражении вырос на 0,3% при прогнозе роста в 0,2%.

Биржи Китая изменяются слабо на фоне снижения в секторе здравоохранения после новостей в деле о вакцинах. Во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 миллиарда юаней (около 1,3 миллиарда долларов) за подделку вакцины от бешенства.