Биржи США 16 октября прибавили до 2,9% на фоне финрезультатов компаний

Основные американские фондовые индексы во вторник прибавили до 2,9% на фоне финансовых результатов крупнейших игроков банковского сектора США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 2,15% - до 25794,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,89%, до 7645,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,15%, до 2809,86 пункта.

По итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до 2,453 миллиарда долларов, или 6,28 доллара на акцию против 5,02 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в 5,4 доллара на акцию.

Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6%, до 2,112 миллиарда долларов, или 1,17 доллара на акцию против 0,93 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,02 доллара за акцию.

Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по промышленному производству, объем которого за сентябрь вырос на 0,3%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Инвесторы также следят за новостями из Европы. Так, в понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз необходимо подготовить к сценарию отсутствия договоренности об условиях выхода из него Великобритании, который сейчас более вероятен, чем когда-либо.

Этот рост лишь подтверждает, что наблюдавшееся на прошлой неделе падения является "просто-напросто обычной волатильностью", сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист SEI Джим Смигель (Jim Smigiel). Между тем, по его словам, эта волатильность может сопровождать инвесторов постоянно в ближайшем будущем, "поскольку шансы на приятные сюрпризы меньше, чем на неприятные", когда речь идет об экономике США.