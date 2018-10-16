Биржи АТР торгуются разнонаправленно на ослаблении глобальных рисков

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник колеблются на фоне ослабления торговых рисков и данных по инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,15% - до 2564,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1269,11 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,19%, до 25396,19 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,03%, до 2145,79 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49%, до 5865,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 22326,09 пункта.

На прошлой неделе распродажа на фондовых рынках привела к снижению индексов Азии до многолетних минимумов. Негативно сказывались на торгах и опасения по торговому спору США и КНР.

"Рынки успокаиваются. Это не означает этап завершения (снижения - ред.), а скорее консолидацию на более низких уровнях", - рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy).

Некоторый оптимизм на рынки добавили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.

Участники рынка обращают внимание и на статистику по КНР. Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос только на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, ожидался рост на 3,7%.