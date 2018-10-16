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Биржи США снизились 15 октября на росте геополитической напряженности
07:44 16.10.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в минусе на фоне геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,35% - до 25250,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,88%, до 7430,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 2750,79 пункта.
В понедельник инвесторы сохраняют осторожность из-за напряжения в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, связанного с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не исключает введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением журналиста стоит Эр-Рияд.
Трамп отправил в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для прояснения ситуации. Ранее президент США заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В ответ саудовское агентство новостей опубликовало заявление со ссылкой на правительственный источник, где говорилось, что королевство не приемлет попытки внешнего давления и санкции.
Также участники рынка следят за местными новостями. Так, объем розничных продаж в сентябре в месячном выражении вырос только на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,7%. Кроме того, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) росла на 0,002 процентных пункта, до 3,155%.
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