Финансовые новости
- |
- 12.10.18
- |
- 20:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс ПФТС 12 октября еще немного подрос
17:46 12.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,19% - до 550,09 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 323,5 млн грн, в том числе акциями - 1,515 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Донбассэнерго" (+9,62%), "Центрэнерго" (+2,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,79%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в этот день упал на 1,14% - до 1690,55 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,94% - до 445,56 пункта при объеме торгов 0,66 млн злотых (4,6 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции "Овостара" (+3,85%) и "Кернела" (+1,17%).
Дешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-1,62%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
ТОП-НОВОСТИ
|Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса
|Какие полномочия нотариусов получат сотрудники ЗАГСов
|BankID с чистого листа: НБУ пытается перезапустить стагнирующий проект
|Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 12 октября еще немного подрос
|Mastercard получила патент на технологию мультивалютных блокчейн-систем
|Госказначейство 12 октября возместило 0,8 млрд грн НДС
|Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 п. п. до 15,73%
|Доллар США укрепляется к евро и иене 12 октября после снижения в предыдущие три сессии
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 4,035 млрд грн
Это интересно
|Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google
|Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд
|Представлен смарт-дисплей Google Home Hub
|Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций
|Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений
|Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась
|Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно