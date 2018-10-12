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СБУ назвала причину массовых обысков на фондовом рынке
09:13 12.10.2018 |
СБУ объявила, что расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи.
Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных незаконным путем с помощью использования ряда украинских фондовых бирж.
«Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета"», - рассказали в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме «дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами».
В СБУ утверждают, что операции проводились в интересах физических лиц, которые «таким противоправным способом получали легализованный доход, который, к тому же, согласно законодательству не подлежит налогообложению».
Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, подсчитали в СБУ.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание - штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»; максимальное наказание - лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества).
СБУ продолжает санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.
Ранее стало известно об обысках на биржах ПФТС и «Украинская биржа», в компаниях «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», «I-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «АРТ Капитал» и других.
Кроме того, накануне СБУ обыскала компанию Moneyveo.
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