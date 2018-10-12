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Биржи АТР 12 октября торгуются разнонаправленно после сильного падения
08:40 12.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики после падения в четверг на 3-6,5%, вызванного распродажей на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2580,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1283,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,18%, до 25563,53 пункта, корейский KOSPI - на 1,32%, до 2157,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,28%, до 5900,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,29%, до 22524,24 пункта.
В четверг азиатские индексы закрылись падением на 3-6,5% на фоне снижения американских бирж. Индексы США оказались в "красной зоне" на фоне рекордного с 2011 года уровня доходности 10-летних гособлигаций. Инвесторы также отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Федрезерв "спятил" с повышением учетной ставки. Биржи Европы на этом фоне в четверг также закрылись в минусе.
"На рынки возвращается видимость нормальности, но мы не приблизились к значительному восстановлению", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes). После сильного падения по сравнению с предыдущим днем торгов биржи Китая и Японии снижаются незначительно, в то время как индексы Гонконга, Кореи и Австралии демонстрируют рост.
Участники рынка также обращают внимание на статистику по КНР. По данным главного таможенного управления Китая, в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов - 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.
Вместе с этим вызвавший торговую войну США и Китая дисбаланс в сентябре вырос до рекордных 34,13 миллиарда долларов. В сентябре товарооборот между двумя странами составил 59,26 миллиарда долларов, Китай ввез в США товаров на 46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего 12,56 миллиарда.
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