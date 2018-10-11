Биржи Азии падают 11 октября на 2,5-5,5% вслед за индексами США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг обрушились на 2,5-5,5%, негативно влияет на азиатские торги динамика американских индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.23 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 4,34% - до 2607,44 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался до минимума с 2014 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 5,52%, до 1306,69 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 3,76%, до 25207,03 пункта, корейский KOSPI - на 3,6%, до 2148,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,4%, до 5904,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 4,25%, до 22508,31 пункта.

По итогам торгов среды американские рынки упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних американских гособлигаций, которая остается на максимумах 2011 года. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам более стабильную прибыль по сравнению с акциями. В ночь на четверг Белый дом на фоне падения биржи заявил, что экономика США остается крепкой.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американский центробанк - Федеральная резервная система - "спятила" с повышением учетной ставки. "Думаю, что ФРС ошибается. Они слишком жесткие. Я думаю, ФРС спятила", - сказал Трамп журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о падении биржи. При этом президент заявил, что коррекция на рынке его не сильно беспокоит, поскольку ее прогнозировали.

"Стоимость американских рынков, особенно технологического сектора, все еще остается достаточно высокой, поэтому сейчас может быть период фиксации прибыли", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс мнение инвестиционного стратега UOB Френсиса Тэна (Francis Tan).