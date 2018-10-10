Биржи АТР 10 сентября торгуются разнонаправленно на фоне глобальной неопределенности

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, инвесторы проявляют осторожность после новостей от МВФ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 2716,12 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1382,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 26286,29 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1%, до 2231,34 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,24%, до 6055,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23480,13 пункта.

Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 6,2%, при этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%. Показатель по росту ВВП США на 2019 год был снижен до 2,5% с 2,7%, а на 2018 год - сохранен на уровне 2,9%.

Организация отметила, что решение связано с торговым противостоянием Соединенных Штатов с Китаем.

"Это ухудшило склонность инвесторов к риску на фоне ухудшения отношений Китая и США", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Mizuho Bank Жу Хуани (Zhu Huani) по поводу отчета МВФ.

В конце сентября вступили в силу очередные пошлины США, в этот раз в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.