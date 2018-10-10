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Биржи США закрылись разнонаправленно на снижении доходности облигаций и новостях МВФ
07:49 10.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения доходности американских госбондов и на прогнозе роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ), свидетельствуют данные торгов.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,21%, индекс S&P 500 упал на 0,14%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,03%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walmart Inc, которые подорожали на 2,39 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 97,08. Котировки Chevron Corp выросли на 1,98 п. (1,59%), завершив торги на уровне 126,82. Бумаги Apple Inc выросли в цене на 3,10 п. (1,39%), закрывшись на отметке 226,87.
Лидерами падения стали акции DowDuPont Inc, цена которых упала на 2,32 п. (3,67%), завершив сессию на отметке 60,84. Акции United Technologies Corporation поднялись на 3,71 п. (2,66%), закрывшись на уровне 135,88, а Caterpillar Inc снизились в цене на 3,89 п. (2,54%) и завершили торги на отметке 149,46.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Chesapeake Energy Corporation, которые подорожали на 4,28% до отметки 4,870, Pioneer Natural Resources Company, которые набрали 3,34%, закрывшись на уровне 187,92, а также акции MGM Resorts International, которые повысились на 3,29%, завершив сессию на отметке 27,34.
Лидерами падения стали акции PPG Industries Inc, которые снизились в цене на 10,06%, закрывшись на отметке 98,56. Акции компании Packaging Corp of America потеряли 8,13% и завершили сессию на уровне 93,14. Котировки WestRock Co снизились в цене на 7,90% до отметки 45,25.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Youngevity International Inc, которые подорожали на 66,01% до отметки 10,160, One Horizon Group Inc, которые набрали 65,25%, закрывшись на уровне 0,3900, а также акции Agile Thrpe, которые повысились на 53,71%, завершив сессию на отметке 0,71.
Лидерами падения стали акции Trevena Inc, которые снизились в цене на 64,09%, закрывшись на отметке 1,07. Акции компании Arbutus Biopharma Corp потеряли 33,99% и завершили сессию на уровне 6,000. Котировки Affimed NV снизились в цене на 24,41% до отметки 3,500.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1671) превысило количество закрывшихся в плюсе (1390), а котировки 103 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1579 компаний подешевели, 1050 выросли, a 90 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций PPG Industries Inc упали до 52-недельного минимума, упав на 10,06%, 11,02 п., и завершили торги на отметке 98,56. Котировки акций Packaging Corp of America упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,13%, 8,24 п., и завершили торги на отметке 93,14. Котировки акций WestRock Co упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,90%, 3,88 п., и завершили торги на отметке 45,25. Котировки акций DowDuPont Inc упали до 52-недельного минимума, упав на 3,67%, 2,32 п., и завершили торги на отметке 60,84. Котировки акций Youngevity International Inc выросли до максимума, подорожав на 66,01%, 4,040 п., и завершили торги на отметке 10,160. Котировки акций Trevena Inc упали до исторического минимума, подешевев на 64,09%, 1,91 п., и завершили торги на отметке 1,07.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,06% до отметки 16.17, достигнув нового 3-месячного максимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,38%, или 4,50, достигнув отметки $1.193,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 0,54%, или 0,40, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 1,07%, или 0,90, до отметки $84,81 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1496, а котировки USD/JPY упали на 0,23%, достигнув отметки 112,97.
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