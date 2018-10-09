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Индекс ПФТС 9 октября перешел к снижению
20:48 09.10.2018 |
Индекс фондовой биржи ПФТС во вторник снизился на 0,25% - до 548,67 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,07 млрд грн, в том числе акциями - 1,8 млн грн.
По итогам дня подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-7,05%), "Турбоатома" (-3,96%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,82%).
Положительную динамику показали только акции "Центрэнерго" (+0,44%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" во вторник остался неизменным на уровне 1678,08 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв повысился на 0,13% - до 446,65 пункта при объеме торгов 318,16 тыс. злотых (2,37 млн грн).
К вечеру ситуация переломилась и среди индексных бумаг дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+2,4%), тогда как акции "Агротона" (-4,11%), "Кернела" (-0,38%) и "Астарты" (-0,33%) торговались с отрицательной динамикой.
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