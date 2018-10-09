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Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,15%
07:59 09.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы завершили понедельник преимущественно в минусе на фоне опасений ускорения повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствую данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,15%, до 26486,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,67%, до 7735,95 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,04%, составив 2884,43 пункта.
На прошлой неделе доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднялась до максимальных показателей с 2011 года на фоне позитивных статданных и составила 3,23%. По мнению некоторых экспертов, рост доходности облигаций может подтолкнуть регулятор США к более резкому повышению процентной ставки.
При этом в понедельник рынки американских госбондов, государственные учреждения и большая часть банков закрыты в связи с Днем Колумба.
По мнению рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden), инвесторы рассматривают рост доходности облигаций как знак необходимости продаж акций на фоне вероятного повышения ставок.
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