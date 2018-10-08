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Рынок акций Украины 8 октября сохранил восходящую динамику
20:37 08.10.2018 |
Торговый оборот на бирже составил 541,37 млн грн, в том числе акциями - 2,24 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Укрнафты" (+0,69%), Райффайзен Банка Аваль (+0,49%), "Центрэнерго" (+1,05%) и "Донбассэнерго" (+3,52%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,5% - до 1678,08 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,6% - до 446,07 пункта при объеме торгов 7,12 млн злотых (53,2 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Кернела" (+1,16%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и "Агротона" (+0,27%).
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