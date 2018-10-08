Доллар дорожает 8 октября на статистике по рынку труда США

Курс доллара в понедельник утром растет к другим основным мировым валютам, отыгрывая ежемесячную статистику по американскому рынку труда, опубликованную в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 95,71 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1512 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1524 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,82 иены за доллар со 113,8 иены.

Согласно пятничной статистике из США, уровень безработицы в стране в сентябре снизился до многолетнего минимума в 3,7% с августовских 3,9%. В последний раз этот индикатор был ниже лишь в декабре 1969 года. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 134 тысячи вместо прогнозных 185 тысяч.

"Данные по занятости не дают оснований думать, что рынок труда США теряет импульс. Таким образом, можно полагать, что планы ФРС США по постепенному повышению базовой ставки в этом году и следующем в целом останутся в силе", - полагает старший экономист NatWest Markets Кевин Камминс (Kevin Cummins), которого цитирует агентство Рейтер.

ФРС по итогам последнего заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. В 2019 году большинство представителей ФРС ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%. Повышение ставки традиционно способствует удорожанию доллара.