Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%

Биржи Китая завершили первые после продолжительных праздников торги резким снижением на фоне опасений за национальную экономику, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,72% - до 2716,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,83%, до 1386,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,4% - до 26202,57 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 6100,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2253,83 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.

В понедельник биржи Китая, открывшиеся после недельного перерыва в связи с национальными праздниками, снизились под давлением зафиксированного в первую неделю октября негатива на мировых фондовых рынках.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая по поддержке национальной экономики. В частности, в воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%. Экономисты полагают, что данная мера позволит высвободить в экономике около 1,2 триллиона юаней (175 миллиардов долларов). В то же время часть трейдеров расценила данную меру китайского центробанка как косвенный признак ослабления экономики страны на фоне торговой войны с США.

"Снижения нормы резервирования недостаточно для того, чтобы компенсировать негативное влияние со стороны торговой войны. Экономика находится в довольно слабом состоянии, и я вижу растущее число компаний, которые распродают активы. В сегодняшнем падении рынков нет ничего удивительного, учитывая ослабление на внешних рынках во время праздников в Китае", - сказал главный управляющий Shanghai Wisdom Investment Co Ltd. Дэвид Дай (David Dai) агентству Рейтер.