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Биржи США закрылись 5 октября в минусе на фоне опасений по поводу роста облигаций
07:42 08.10.2018 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне роста 10-летних гособлигаций США, свидетельствую данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68%, до 26447,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,16%, до 7788,45 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,55%, составив 2885,57 пункта.
Доходность по государственным долговым бумагам США в среду обновила максимумы с 2011 года и продолжает держаться вблизи достигнутых уровней. В пятницу доходность по 10-летним государственным бондам США (US Treasuries) достигла отметки в 3,237%.
Инвесторы обратили внимание на неоднозначные данные минтруда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 134 тысячи против прогнозируемого аналитиками роста на 185 тысяч, тогда как рост почасовой заработной платы в стране в сентябре замедлился до 2,8% в годовом выражении (с 2,9% месяцем ранее).
Между тем общий уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,7% с уровня августа в 3,9%.
"Зарплаты определенно растут, и это важный момент для рынка, который, вероятно, продолжит оказывать давление на рынок облигаций, что означает увеличение их доходности и продолжение укрепления доллара", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного экономиста в Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).
Кроме того, дефицит торгового баланса страны в августе вырос на 3,2 миллиарда долларов, или на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 53,2 миллиарда долларов.
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