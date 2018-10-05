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Индекс ПФТС в пятницу продолжил движение в "зеленой зоне"
18:04 05.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,52% - до 547,47 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 508,1 млн грн, в том числе акциями - 1,137 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (+4,53%), "Центрэнерго" (+0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в пятницу остался неизменным на уровне 1669,75 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в этот день к 16:15 кв повысился на 0,59% - до 445,12 пункта при объеме торгов 9,1 млн злотых (68,25 млн грн).
Среди индексных бумаг дорожали акции "Овостара" (+0,97%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и "Кернела" (+0,39%).
Отрицательная динамика отсутствовала.
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