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Биржи АТР в основном снижаются 5 октября на фоне роста доходности гособлигаций США
08:08 05.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций до максимума с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,7% - до 23809,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,45% - до 26514,7 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% - до 6188,4 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,67% - до 2259,16 пункта.
Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.
Давление на настроения инвесторов оказывает резкий рост доходности десятилетних гособлигаций США до 3,196%. При этом в четверг показатель достигал максимального показателя с 2011 года 3,23%, что произошло после новых статданных в США.
Теперь инвесторы ждут новых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.
"Быстро растущая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на рынки ценных бумаг по всему миру", - сказал агентству Рейтер главный инвестиционный менеджер компании Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma).
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