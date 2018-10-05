Биржи США 4 октября закрылись в минусе на фоне роста доходности гособлигаций

Фондовые индексы США в четверг снизились на 0,8-1,8% на фоне роста доходности американских госбондов до максимума 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,75%, до 26627,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 1,81%, составив 7879,51 пункта, при этом продажи в секторе в четверг достигали масштабов, близких к панике. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,83%, до 2901,61 пункта.

В среду доходность десятилетних госбондов выросла до 3,188%, а ранее достигала 3,23%- максимального показателя с 2011 года на фоне позитивных статданных. Американский Институт управления поставками в среду опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%.

Также участники рынка обратили внимание на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, что экономика США может расти "на протяжении достаточно длительного времени".

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 сентября, уменьшилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 207 тысяч.