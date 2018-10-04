Финансовые новости
- |
- 04.10.18
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины 4 октября еще несколько подрос
18:57 04.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,16% - до 544,64 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 523,59 млн грн, в том числе акциями - 3,5 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Центрэнерго" (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 1,07% - до 1669,75 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,34% - до 442,51 пункта при объеме торгов 3 млн злотых (22,56 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-0,81%) и "Кернела" (-0,77%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Астарты" (+0,33%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
|Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018
|Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов «112 Украина» и «NewsOne»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины 4 октября еще несколько подрос
|Депозитные ставки для физлиц 04.10.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.10.18
|НБУ сменил один банк в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса
|Курс доллара США к основным валютам 4 октября перешел к снижению
|Торговцы поборются с банками за покупателей ОВГЗ
|Японская биржа закрылась 4 октября снижением после роста Nikkei до максимума за 27 лет
Это интересно
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей
|Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов
|Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla