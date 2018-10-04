Биржи АТР в основном снижаются 4 октября на опасениях за мировую экономику

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления опасений за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,26% - до 24047,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,68% - до 26635,01 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,52% - до 6178,3 пункта, корейский KOSPI опускался на 1,55% - до 2273,81 пункта.

Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.

Мировые инвесторы обратили внимание на расхождение статистики в США и в остальных странах мира - в то время как из США приходит стабильно хорошая статистика в последнее время, в Европе и Азии данные не вызывают оптимизма.

В частности, последние данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%, хотя аналитики ждали снижения индикатора. В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 54,1 пункта с 54,5 пункта в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,2 пункта.

"Сейчас в мировой экономике прослеживается довольно простая закономерность: в то время как экономика США процветает, экономики многих стран мира замедляют рост или даже стагнируют. Федеральная резервная система, которая повышает ставку для предотвращения перегрева экономики США, ограничивает возможности стран, где финансовая ситуация усложняется, а напряженность в торговле усиливается", - прокомментировал агентству Рейтер экономист HSBC Кевин Логан (Kevin Logan).