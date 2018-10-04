Dow Jones 3 октября обновил рекорд на фоне статданных

Фондовые индексы США в среду выросли, Dow Jones обновил рекорд на фоне сильных внутренних статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,2% - до 26828,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,32%, до 8025,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2925,51 пункта.

По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа. Эксперты ожидали роста лишь на 187 тысяч.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение индикатора до 58,1%.

"Впечатляющая статистика показала инвесторам, насколько сильна экономика США", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden). Он отметил также, что рынок ждет пятничных данных по рынку труда, а также уделит особое внимание прибылям.

Инвесторы обратили внимание на комментарий главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса по политике ФРС, предположившего, что вариант повышения ставки американского регулятора до "слегка ограничивающего уровня" в 3% или 3,25% будет возможен и будет соответствовать сильному росту экономики США и темпам ее инфляции. Эванс также сказал, что его устраивают текущие ожидания финансовых рынков о еще одном повышении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре.

Кроме того, участников рынка порадовали новости из Европы - итальянские СМИ в среду сообщили о планах властей страны постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году. На прошлой неделе правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП.