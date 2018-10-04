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Рынок акций Украины 3 октября развернулся вверх
21:16 03.10.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду вырос на 1,25% - до 543,77 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 346,2 млн грн, в том числе акциями 1,76 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,29%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,35%) и "Донбассэнерго" (-0,75%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,31% - до 1652,11 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,58% - до 444,01 пункта при объеме торгов 5,46 млн злотых (41,5 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Овостара" (+0,98%) и "Кернела" (+0,97%).
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