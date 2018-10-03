Биржи АТР преимущественно снижаются 3 октября на новостях из Европы

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на фоне обеспокоенности мировых инвесторов относительно финансовой ситуации в Италии и ее влияния на всю европейскую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET японский Nikkei 225 снижался на 0,37%, до 24180,18 пункта. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,32%, до 27044,62 пункта, а австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,25%, до 6141,8 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в среду связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,25%, до 2309,57 пункта.

В среду азиатские инвесторы отыгрывают негатив из Италии, который во вторник увели вниз биржи европейского региона. Так, европейские фондовые индексы потеряли 0,2-0,7% на фоне обеспокоенности относительно ситуации в Италии, где бюджет на 2019 год будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя изначально предполагалось, что показатель не превысит 2% ВВП.

"Детали бюджета по-прежнему не известны, но рынки очень беспокоят среднесрочные перспективы бюджетных расходов и госдолга Италии", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.