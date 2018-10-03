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Dow Jones 2 октября достиг рекордного уровня
08:19 03.10.2018 |
Фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились на фоне новостей из Италии и обеспокоенности по поводу отношений с Китаем, однако Dow Jones достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,46%, до 26773,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,47%, до 7999,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2923,43 пункта.
Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. В будущий бюджет страны заложены повышение минимального уровня пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами. Предположительно, эти изменения обойдутся бюджету в 33,5 миллиарда евро, из которых 27,2 миллиарда окажутся в его дефицитной доле.
Кроме того, о возможном возврате Италии к собственной валюте вместо использования евро заявил экономический советник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини из партии "Лига" Клаудио Борги. Позднее Борги заявил, что отказ от евро пока не входит в программу правительства.
Рынки также корректировались после роста в понедельник на новостях о торговом соглашении США, Канады и Мексики, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА.
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