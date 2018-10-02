Финансовые новости
- |
- 02.10.18
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР преимущественно снижаются 2 октября на опасениях за мировую экономику
07:54 02.10.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне опасений за мировую экономику после ряда промышленных данных из Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET японский Nikkei 225 рос на 0,05%, до 24258,48 пункта. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,55%, до 27349,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,75% - 6126 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,6%, до 2324,7 пункта. Биржи Китая закрыты всю текущую неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.
В лидерах снижения во вторник находится рынок Гонконга, который был закрыт в понедельник в связи с праздниками, и поэтому инвесторы не имели возможности отыграть слабую статистику из Китая. В частности, в воскресенье государственное статистическое управление страны сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51,2 пункта.
В понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 53,2 пункта с 54,6 пункта в августе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 53,3 пункта.
"Хотя новости о том, что США и Канада достигли нового торгового соглашения, обеспечили подъем американского индекса S&P 500, тучи начинают сгущаться. Из-за признаков ослабления европейских и азиатских промышленных индексов PMI трейдеры в Азии могут проявлять осторожность" - приводит агентство Рейтер мнение стратегов OCBC Bank.
В начале недели США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа. Поддержку японскому рынку, основной индекс которого днем ранее вырос до максимума за 27 лет, продолжает оказывать снижающийся к доллару курс иены. Иена дешевеет к доллару до 113,95 иены за доллар со 113,91 иены за доллар на предыдущих торгах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новороссийские дрязги. Почему Украина виновата, что в «ДНР» началась смута
|Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка
|Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной
|Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 выросло на 10% до 1,5 тыс.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На рынке стейблкоинов Tether доминирует с долей 98%
|Стоимость золота коррекционно растет 2 октября после снижения днем ранее
|Доллар продолжил дорожать 2 октября после новости о новом торговом договоре
|Биржи АТР преимущественно снижаются 2 октября на опасениях за мировую экономику
|Биржи США закрылись 1 октября преимущественно в плюсе на договоренностях по USMCA
|Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка
Это интересно
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения
|В Индии измена - больше не преступление
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов