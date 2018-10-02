Биржи АТР преимущественно снижаются 2 октября на опасениях за мировую экономику

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне опасений за мировую экономику после ряда промышленных данных из Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET японский Nikkei 225 рос на 0,05%, до 24258,48 пункта. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,55%, до 27349,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,75% - 6126 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,6%, до 2324,7 пункта. Биржи Китая закрыты всю текущую неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.

В лидерах снижения во вторник находится рынок Гонконга, который был закрыт в понедельник в связи с праздниками, и поэтому инвесторы не имели возможности отыграть слабую статистику из Китая. В частности, в воскресенье государственное статистическое управление страны сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51,2 пункта.

В понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 53,2 пункта с 54,6 пункта в августе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 53,3 пункта.

"Хотя новости о том, что США и Канада достигли нового торгового соглашения, обеспечили подъем американского индекса S&P 500, тучи начинают сгущаться. Из-за признаков ослабления европейских и азиатских промышленных индексов PMI трейдеры в Азии могут проявлять осторожность" - приводит агентство Рейтер мнение стратегов OCBC Bank.

В начале недели США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа. Поддержку японскому рынку, основной индекс которого днем ранее вырос до максимума за 27 лет, продолжает оказывать снижающийся к доллару курс иены. Иена дешевеет к доллару до 113,95 иены за доллар со 113,91 иены за доллар на предыдущих торгах.