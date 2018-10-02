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Биржи США закрылись 1 октября преимущественно в плюсе на договоренностях по USMCA
07:39 02.10.2018 |
Фондовые индексы США в понедельник преимущественно выросли на фоне достижения новой торговой договоренности между США, Канадой и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,73%, до 26651,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,11%, составив 8037,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,36%, до 2924,59 пункта.
Вечером в воскресенье стало известно, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре опустился до 59,8% с 61,3% в августе, тогда как аналитики ожидали снижения показателя только до 60,1%.
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