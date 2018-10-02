Украина присоединится к депозитарию ценных бумаг Clearstream

Иностранные инвесторы получат доступ к украинским государственным ценным бумагам через систему Clearstream группы Deutsche Börse в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Такой шаг позволит осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне через международную систему Clearstream, увеличивая эффективность расчетов и снижая их стоимость для инвесторов", - говорится в сообщении.

Председатель НБУ Яков Смолий отметил: "Создание возможности для проведения расчетов по операциям с государственными ценными бумагами в гривне через систему Clearstream является значительным шагом в превращении Украины в полноценного участника глобальных рынков капитала. Интеграция Украины в мировую финансовую систему поможет увеличить приток иностранного капитала в украинскую экономику и усилить финансовую стабильность".

Исполнительный директор компании Clearstream Banking S. A. Филипп Сейлл отметил: "Мы рады получить доступ к украинскому рынку капитала через нашего местного партнера, Национальный банк Украины. Это является частью нашей общей стратегии в странах бывшего СНГ и Центральной Азии: мы присоединяем новые рынки капитала этого региона к нашей глобальной сети. Это повышает их привлекательность для международных инвесторов, формируя эффективную и стабильную расчетно-клиринговую среду".

Напомним, что Министерство финансов Украины объявило о проведении среди банков отбора первичных дилеров на рынке облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ). Согласно сообщению, отбор первичных дилеров состоится 16 октября 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины 25 сентября погасило второй купон по облигациям внешнего государственного займа с погашением в 2032 году.