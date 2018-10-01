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Японский индекс Nikkei 225 растет до максимума за 27 лет на ослаблении иены
08:32 01.10.2018 |
Основной индекс японский фондовой биржи Nikkei 225 растет в понедельник до максимума с 1991 года на фоне ослабления курса иены, биржи Австралии и Южной Кореи при этом снижаются, свидетельствуют данные торгов. Биржи Китая и Гонконга закрыты из-за национальных праздников.
По состоянию на 7.21 EET японский Nikkei 225 рос на 0,53% - до 24248,49 пункта. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 24306,54 пункта, что является максимумом с ноября 1991 года. При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,67% - до 6165,7 пунктов, корейский KOSPI - на 0,1%, до 2340,66 пункта.
Биржи Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,26%, до 27888,52 пункта.
Ключевым фактором, оказывающим поддержку японскому рынку в понедельник, является курс японской иены, который снижается по отношению к доллару до 113,91 иены за доллар со 113,7 иены за доллар на предыдущих торгах. Ослабление курса японской валюты является положительным фактором для экспортеров Японии.
В то же время давление на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая, опубликованная в минувшие выходные. В воскресенье государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе снизится лишь до 51,2 пункта.
Экономисты Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что на настроения инвесторов повлияла эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, что и отражается в индексе PMI. Эксперты ожидают, что по мере усиления торгового конфликта между США и КНР китайские власти могут увеличить меры поддержки экономики, чтобы смягчить негатив от взаимного повышения импортных пошлин.
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