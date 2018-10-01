Биржи США в основном выросли 28 сентября на фоне статданных

Фондовые индексы США по итогам пятницы в основном выросли на фоне неоднозначной статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,07%, до 26458,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,05%, до 8046,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 остался на уровне открытия - 2913,93 пункта.

Индекс потребительских настроений в стране в сентябре вырос до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, оказавшись ниже прогнозов - аналитики ждали роста до 100,5 пункта.

Потребительские доходы в США в августе выросли на 60,3 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с июлем, расходы - на 46,4 миллиарда долларов, или также на 0,3%. Показатель роста расходов совпал с экспертными оценками, а рост доходов ожидался на уровне 0,4%.

Инвесторы также следили за новостями из Европы. В четверг правительство Италии достигло договоренности о параметрах бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя ранее предполагалось, что он не превысит 2%. Италия имеет второй по величине после Греции государственный долг - 131,8% ВВП.

Многие участники рынка, между тем, с надеждой ждут октября. "Август и сентябрь исторически могут быть слабыми, что открывает дверь для сезонно "бычьего" четвертого квартала", - отметил агентству MarketWatch старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик (Ryan Detrick).