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Биржи АТР, кроме Южной Кореи, растут 28 сентября вслед за рынками США
08:23 28.09.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, реагируя на оптимизм на биржах США в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,93% - до 2817,73 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1436,17 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,62%, до 27888,14 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,55%, до 24166,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,4%, до 6206 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,38%, до 2345,98 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки выросли по итогам четверга на 0,2-0,6% на фоне статистики по ВВП США за второй квартал. Согласно официальным данным, реальный рост ВВП США за указанный период, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%.
Рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что статистика указывает на хорошее состояние экономики США. "Она (статистика - ред.) вышла на фоне оптимистичных экономических прогнозов ФРС и комментариев Джерома Пауэлла о том, что рецессия в ближайшие два года очень маловероятна", - добавил эксперт. Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, ожидаемо повысив базовую ставку, улучшила прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2018 год был повышен до 3,1% с ожидавшихся в июне 2,8%, на 2019 год - до 2,5% с 2,4%.
Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики из Японии. В частности, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе снизилась до 2,4% с 2,5% в июле, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,5%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 1,5%.
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