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Биржи США закрылись 27 сентября в плюсе после снижения в среду на новостях от ФРС
07:45 28.09.2018 |
Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне решения Федрезерва по ставкам, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,21% - до 26439,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,65%, до 8041,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 2914 пунктов.
В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых, сохранив при этом прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается в целом за год четыре.
Вместе с тем регулятор отказался от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей". Позже глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что удаление этого слова из пресс-релиза следует рассматривать как указание на то, что экономика страны растет хорошими темпами.
Реальный рост ВВП США, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста показателя до 208 тысяч.
Кроме того, в четверг участники рынка следили и за внутриполитическими новостями, в частности, за выступлением в сенате кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальном насилии.
"Мы видим некоторый отскок после вчерашнего и других последних продаж. Посмотрим, как рынок приспособится к более высоким процентным ставкам, но в целом экономические данные неплохие. Возможно, сегодня спокойно потому, что многие отвлекаются на Кавано", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк (Michael O'Rourke).
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