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Индекс ПФТС 27 сентября вернулся в «зеленую зону»
21:06 27.09.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,26% - до 538,81 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,176 млрд грн, в том числе акциями - 8,08 млн грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции "Центрэнерго" (+2,75%) и "Укрнафты" (+0,29%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Донбассэнерго" (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 1,07% - до 1655,94 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,11% - до 437,1 пункта при объеме торгов 3,65 млн злотых (28,25 млн грн).
По итогам дня выросли в цене акции "Агротона" (+3,59%) и "Кернела" (+3,47%).
Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-1,61%) и "Астарты" (-0,67%).
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