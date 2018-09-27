Биржи АТР, кроме Южной Кореи, снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, поддерживая негативную динамику на биржах США в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% - до 2795,79 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1438,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, до 27676,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,7%, до 23864,53 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,1%, до 6185,4 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,35%, до 2347,46 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США по итогам среды снизились в пределах 0,3-0,4% на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре, то есть в текущем году предполагается еще одно повышение. При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".

"ФРС, похоже, все больше убеждается в необходимости продолжать повышать ставку выше нейтрального уровня. Я не вижу причин замедлять темпы повышения ставки, пока уровень безработицы продолжает падать", - цитирует агентство Рейтер стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо (Tomoaki Shishido).

В то же время рынки обратили внимание на новости в области торговли. Так, по итогам переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.

Также определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение индексного провайдера FTSE Russell с июня 2019 года начать включать акции китайских компаний в свои индексы. Решение компании принято на фоне того, что китайские власти предприняли существенные меры для улучшения доступа иностранных инвесторов к своему рынку.