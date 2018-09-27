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Биржи США закрылись 26 сентября в минусе на новостях от ФРС
07:43 27.09.2018 |
Фондовые индексы США по итогам среды снизились на фоне новостей от Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,4% - до 26385,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,21%, до 7990,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,33%, до 2905,97 пункта.
ФРС США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре. При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".
Инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден.
Кроме того, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в августе выросли на 3,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 629 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя до 630 тысяч.
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