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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс ПФТС 26 сентября продолжил нисходящее движение

18:34 26.09.2018 |

Фондовый рынок

 

Индекс ПФТС в среду сохранил отрицательную динамику: индикатор просел на 0,16% - до 537,33 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 838,6 млн грн, в том числе акциями - 2,79 млн грн.

Среди индексных бумаг подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,35%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).

Выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+5,47%) и "Центрэнерго" (+2,41%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в среду повысился на 0,26% - до 1638,46 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:00 показал нулевую динамику (текущий уровень 430,05 пункта) при объеме торгов 1,4 млн злотых (10,7 млн грн).

В "индексной корзине" дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,2%), "Овостара" (+0,99%) и "Кернела" (+0,41%).

С отрицательной динамикой торговались акции "Агротона" (-3,04%) и "Астарты" (-0,33%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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