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Меняется процедура допуска ценных бумаг к торгам на бирже
15:03 26.09.2018 |
Фондовым биржам предоставили возможность разделения торгового дня на предсессионный и послесессионный. Это позволит разделить торговый день на соответствующие периоды и торговые сессии для представления соответствующих заявок на куплю-продажу ценных бумаг, других финансовых инструментов и заключения биржевых контрактов. Ожидается, что такое решение будет способствовать увеличению количества маркет-мейкеров и ликвидности рынка ценных бумаг.
Как сообщает "ЮРЛИГА", соответствующие изменения в Положение о функционировании фондовых бирж утверждены решением НКЦБФР от 3 августа 2018 года № 546 и вступили в силу 25 сентября. Фондовым биржам в течение трех месяцев нужно привести свою деятельность в соответствие новым требованиям.
Владельцы ценных бумаг крупных предприятий и публичных акционерных обществ получили право по собственной инициативе включить ценные бумаги в биржевой список путем предоставления соответствующего предложения, но при условии, что суммарная стоимость пакета ценных бумаг, который предложен к продаже, составляет не менее 5 млн грн.
В этом случае фондовая биржа письменно уведомляет эмитента о получении заявки и о внесении ценных бумаг в биржевой список (с указанием даты внесения).
При получении заявки на допуск к торговле других ценных бумаг или акций фондовая биржа направляет такому эмитенту информацию о:
- получении предложения о включении ценных бумаг эмитента в биржевой список;
- последствиях включения ценных бумаг в биржевой список, а именно отнесения эмитента ценных бумаг к категории предприятий, представляющих общественный интерес;
- необходимости получения от эмитента письменного согласия/несогласия на включение его ценных бумаг в биржевой список.
Только после получения письменного согласия эмитента фондовая биржа может включить ценные бумаги в биржевой список.
Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам может осуществляться исключительно в случае допуска таких ценных бумаг к обращению на территории Украины. Порядок внесения таких ценных бумаг в биржевой список и биржевой реестр устанавливается правилами фондовой биржи.
Также установлено, что порядок организации и проведения биржевых торгов, в частности, должен содержать процедуры предотвращения манипулирования ценами во время осуществления операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами в случае их введения в обращение на фондовой бирже.
Фондовая биржа ежегодно и ежеквартально (в случае раскрытия эмитентом промежуточной финансовой отчетности) будет проверять эмитента, ценные бумаги которого находятся в биржевом списке на соответствие признакам фиктивности.
НКЦБФР также упростила требования к листингу путем отмены нормы о разделе биржевого реестра на два уровня листинга и установления требований о внесении ценных бумаг в биржевой реестр. Требования по внесению и пребыванию ценных бумаг в листинге установлены на условиях второго уровня. В биржевой реестр заносятся ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга. Заявка о допуске ценных бумаг к биржевым торгам в части включения в биржевой реестр может подаваться: эмитентом в процессе эмиссии; эмитентом относительно выкупленных ценных бумаг; оферентом относительно продажи принадлежащих ему ценных бумаг. Такая заявка подается при условии действительности проспекта ценных бумаг и его обнародования.
У фондовых бирж есть три месяца, что привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами и осуществить следующие действия в отношении ценных бумаг, которые на дату вступления в силу этого решения находятся в биржевом списке, а именно:
- в срок не более одного месяца письменно уведомить эмитентов о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с изменениями об условиях пребывания ценных бумаг в биржевом реестре, в частности, оформление проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины; или в биржевом списке без внесения в биржевой реестр;
- в срок не более 15 дней письменно уведомить эмитентов, которые являются частными акционерными обществами, о необходимости предоставить фондовой бирже информацию о наличии (отсутствии) в уставе такого общества преимущественного права его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу.
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