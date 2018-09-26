Финансовые новости
- |
- 26.09.18
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи Китая 26 сентября уверенно растут на снижении торговых опасений
08:05 26.09.2018 |
Биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта. Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.
Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.
Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.
"Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий", - сказал агентству Рейтер менеджер фонда облигаций Asset Management One Акира Такей (Akira Takei).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки
|Спрос и предложение на межбанке 25 сентября были преимущественно сбалансированы
|Как проиграть, демонстрируя силу. Почему асадовские C-300 стрелять не будут
|Экспортные рекорды не помогли. Почему «Газпром» вылетел из списка энергетических лидеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 7,85 коп. до 28,1400 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 26.09.18
|НБУ продал 25 сентября банкам депозитные сертификаты на 9 097 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 26.09.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.09.18
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
Это интересно
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь