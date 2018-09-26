Биржи Китая 26 сентября уверенно растут на снижении торговых опасений

Биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта. Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.

Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.

Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.

"Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий", - сказал агентству Рейтер менеджер фонда облигаций Asset Management One Акира Такей (Akira Takei).