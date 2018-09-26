Биржи США закрылись 25 сентября в минусе на ожидании новостей от ФРС

Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились на фоне ожидания решения Федрезерва по ставке, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,26% - до 26492,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,18% - до 8007,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,13% - до 2915,57 пункта.

Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, от которого большинство экспертов ожидает повышения процентной ставки с нынешнего уровня в 1,75% - 2% годовых. В 2018 году регулятор повышал ставку уже два раза. Инвесторы также ждут комментариев регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.

"Последние выступления представителей ФРС были о том, что ставки сейчас довольно нейтральны и находятся на пути к тому, чтобы стать ограничительными на фоне продолжающегося экономического развития", - сказала агентству MarketWatch экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.

Между тем, индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в сентябре до максимума за 18 лет и составил 138,4 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Эксперты ждали снижения до 132,2 пункта.

Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости, в частности на заявление создателей социальной сети Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера о планах уйти из компании в ближайшие недели.