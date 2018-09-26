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Биржи США закрылись 25 сентября в минусе на ожидании новостей от ФРС
07:36 26.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились на фоне ожидания решения Федрезерва по ставке, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,26% - до 26492,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,18% - до 8007,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,13% - до 2915,57 пункта.
Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, от которого большинство экспертов ожидает повышения процентной ставки с нынешнего уровня в 1,75% - 2% годовых. В 2018 году регулятор повышал ставку уже два раза. Инвесторы также ждут комментариев регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.
"Последние выступления представителей ФРС были о том, что ставки сейчас довольно нейтральны и находятся на пути к тому, чтобы стать ограничительными на фоне продолжающегося экономического развития", - сказала агентству MarketWatch экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.
Между тем, индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в сентябре до максимума за 18 лет и составил 138,4 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Эксперты ждали снижения до 132,2 пункта.
Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости, в частности на заявление создателей социальной сети Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера о планах уйти из компании в ближайшие недели.
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