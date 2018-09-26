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Индекс ПФТС 25 сентября еще немного снизился
20:45 25.09.2018 |
Индекс ПФТС во вторник снизился на 0,11% - до 538,28 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 567,99 млн грн, в том числе акциями 1,03 млн грн.
По итогам дня подешевели бумаги "Интерпайп Новомосковский трубный завод" (-61,54%), "Сумского завода "Насосэнергомаш" (-46,97%) и "Богдан Моторс" (-18,18%).
Подорожали акции "Донбассэнерго" (+1,39%) и "Центрэнерго" (+0,08%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,47% - до 1634,21 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,19% - до 430,05 пункта при объеме торгов 5,12 млн злотых (39,4 млн грн).
Снижением стоимости завершили торги акции KDM Shipping (-9,09%), "Агротона" (-1,36%) и агрохолдинга ИМК (-0,83%).
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