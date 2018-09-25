Биржи АТР закрылись 25 сентября преимущественно в минусе на торговых опасениях

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58% - до 2781,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1437,31 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,29%, до 23940,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,02%, до 6185,9 пункта. Торги в Южной Корее и Гонконге не проводились в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая и развития торгового конфликта между странами. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить "с ножом у горла".

При этом поддержку бирже Японии оказала японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до 112,91 иены за доллар со 112,81 иены. "Японский рынок сохранил положительную динамику частично из-за ослабления иены. Но фиксация прибыли инвесторами ограничила подъем на рынке", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. По его словам, обязательство регулятора сохранять процентную ставку на очень низком уровне в течение длительного времени не означает, что ставка на уровне около нуля будет всегда. Таким образом, Курода напомнил рынкам, что центробанк может повысить ставку при ускорении инфляции.

В сентябре Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. По мнению японского регулятора, экономика страны растет умеренно, при этом годовая инфляция находится в среднем в диапазоне 0,5-1%.