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Биржи США преимущественно снизились 24 сентября на фоне торговых отношений с Китаем
07:45 25.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снизились на фоне вступления в силу взаимных торговых пошлин США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68%, до 26562,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,08%, до 7993,25 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,35%, составив 2919,37 пункта.
В понедельник вступили в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ вводит пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд торговых переговоров, но Китай сегодня отказался от этого приглашения.
Участники рынка также ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Повышение ставки поддерживает курс доллара. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.
"После таких рекордов некоторый отскок ожидаем, и также есть большой вопрос по поводу того, в каком направлении мы движемся с экономической точки зрения. Есть опасения того, что тарифы приведут к экономическому падению, и почти полная уверенность в том, что ФРС повысит ставки. Это поднимает вопрос о том, как долго будет длиться восстановление, и насколько вырастут прибыли", - сказал агентству MarketWatch старший инвестстратег Key Private Bank Брюс Маккейн (Bruce McCain).
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