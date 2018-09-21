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Украинский фондовый рынок демонстрирует оживление, - ICU
17:29 21.09.2018 |
Группа ICU отмечает, что украинский фондовый рынок с прошлого года демонстрирует позитивные изменения, однако для реализации его потенциала необходимо продолжать развивать инфраструктуру и совершенствовать нормативную базу.
Об этом заявил управляющий партнер инвестиционной группы ICU Константин Стеценко, выступая на Ukrainian Financial Forum 2018 в Одессе, передают Українські Новини.
"Украинский рынок продолжает не только выживать, но и развиваться. Несмотря на цикл увеличения ставок НБУ, который продолжается уже почти год, перечень эмитентов расширился. Мы увидели выпуски облигаций корпоративного сектора и банков, к которым присоединились органы местного самоуправления (Львов, Ивано-Франковск)", - отметил управляющий партнер группы ICU.
Важным событием для развития отечественного фондового рынка Константин Стеценко назвал принятие закона о номинальном держателе, который вступит в силу через два месяца и существенно упростит для иностранных инвесторов работу с украинскими ценными бумагами, снижая затраты и риски, повышая эффективность такого инвестирования.
Другим важным и ожидаемым нововведением должно стать открытие доступа для иностранных инвесторов к ОВГЗ через международный расчетный депозитарий Clearstream.
Управляющий партнер группы ICU отметил, что активность иностранных инвесторов существенно выросла.
Портфель нерезидентов в ОВГЗ за год увеличился с 2,2 млрд гривен до 7,4 млрд гривен, достигая на пике 14,5 млрд, но этот объём всё ещё остаётся небольшим и имеет значительный потенциал роста.
Отмечая оживление рынка ОВГЗ, он обратил внимание на продолжающийся рост вложений в ОВГЗ физических лиц.
За год портфель ОВГЗ, который принадлежит физлицам увеличился с 740 млн гривен до 4,6 млрд гривен.
Серьёзную поддержку фондовому рынку, по его мнению, должен оказать запуск второго уровня пенсионной системы, который предусмотрен принятой в прошлом году пенсионной реформой на 2019 год.
Рост накоплений пенсионных фондов создаст существенный инвестиционный ресурс, сформирует дополнительный спрос на финансовые инструменты и станет стимулом для новых выпусков.
Как сообщали Українські Новини, группа ICU выступает за паритетность взносов в накопительную пенсионную систему между работником, работодателем и государством для стимулирования участия населения в пенсионное реформе.
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