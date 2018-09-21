Биржи АТР растут 21 сентября вслед за рынком США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют положительную динамику, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,98% - до 2756,01 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1429,61 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,93%, до 27733,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,36%, до 2331,89 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,3%, до 6188,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,96%, до 23901,65 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом реагируют на подъем на американских фондовых площадках, произошедший в четверг. В частности, американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам торгов достигли рекордных уровней на фоне внутренней статистики. Так, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 сентября, снизилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели, хотя аналитики прогнозировали рост числа заявок.

В то же время сдерживающим фактором для роста на биржах АТР остается обеспокоенность, связанная с перспективами обострившегося торгового конфликта между Китаем и США. "Конечно, торговая война будет продолжаться. Нам еще предстоит оценить ущерб для экспорта Китая от пошлин, который, вероятно, будет отражен в данных в начале следующего года", - цитирует агентство Рейтер слова старшего стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi).